В С. ЦАБАЛ И Г. ОЧАМЧЫРА ИЗЪЯЛИ 36 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ
Сухум. 10 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконной добыче криптовалюты в с. Цабал обнаружена действующая майнинг-ферма. Оборудование в количестве 21-го крипто-аппарата демонтировано, изъято и помещено на склад Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору.
В отношении владельца объекта, Шоуа Алхаса Сергеевича, сотрудниками Энергонадзора Абхазии составлен материал об административном правонарушении.
В г. Очамчыра, в частном домовладении Чилачава Кахи Валерьевича сотрудниками районного отдела внутренних дел обнаружена майнинг-ферма на 15 аппаратов, которые также были демонтированы и изъяты. Владелец привлечен к административной ответственности.
Об этом сообщает сайт МВД.