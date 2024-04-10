В С. ЦАБАЛ И Г. ОЧАМЧЫРА ИЗЪЯЛИ 36 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Сухум. 10 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконной добыче криптовалюты в с. Цабал обнаружена действующая майнинг-ферма. Оборудование в количестве 21-го крипто-аппарата демонтировано, изъято и помещено на склад Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору.