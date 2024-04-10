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Абхазия Информ

В С. ЦАБАЛ И Г. ОЧАМЧЫРА ИЗЪЯЛИ 36 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Новости Среда, 10 апреля 2024 14:27
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В С. ЦАБАЛ И Г. ОЧАМЧЫРА ИЗЪЯЛИ 36 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ

Сухум. 10 апреля 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконной добыче криптовалюты в с. Цабал обнаружена действующая майнинг-ферма. Оборудование в количестве 21-го крипто-аппарата демонтировано, изъято и помещено на склад Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

В отношении владельца объекта, Шоуа Алхаса Сергеевича, сотрудниками Энергонадзора Абхазии составлен материал об административном правонарушении.

В г. Очамчыра, в частном домовладении Чилачава Кахи Валерьевича сотрудниками районного отдела внутренних дел обнаружена майнинг-ферма на 15 аппаратов, которые также были демонтированы и изъяты. Владелец привлечен к административной ответственности.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 10 апреля 2024 14:30

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