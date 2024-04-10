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Абхазия Информ

ГУДАУТСКОМУ ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБУ «РИЦА» – 30 ЛЕТ

Новости Среда, 10 апреля 2024 14:17
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ГУДАУТСКОМУ ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБУ «РИЦА» – 30 ЛЕТ

Сухум. 10 апреля 2024. Абхазия-Информ. 10 апреля исполнилось 30 лет со дня основания гудаутского футбольного клуба «Рица». Первый официальный матч команды состоялся 10 июня 1994 года в рамках чемпионата Абхазии по футболу сезона 1994 года. Гудаутский клуб встречался с командой «Сухум» (ВМС). Игра завершилась крупной победой «Рицы» со счетом 8:1.

«Рица» является чемпионом Абхазии 2001/2002 и 2022 годов, обладателем Кубка Абхазии 2015 и 2022 годов, обладателем Кубка Победы 2019 года.

Президентом клуба является Беслан Гублия, главным тренером – Рафаэль Багателия, тренером вратарей – Баграт Ахба, тренером – Вадим Хагуш.

Госкомитет по делам молодежи и спорта поздравил всех, кто причастен к команде – руководство, тренерский штаб, административный состав, ветеранов, футболистов, партнеров клуба и, конечно же, болельщиков с 30-летием. Он пожелал «Рице» новых высот, упорства в достижении поставленных целей и выдающихся спортивных достижений. А многочисленным болельщикам – ярких эмоций и побед любимой команды.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 10 апреля 2024 14:21

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