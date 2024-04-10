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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ГТК ОБНАРУЖИЛИ В СУХУМЕ МАЙНИНГОВУЮ ФЕРМУ

Новости Среда, 10 апреля 2024 14:15
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СОТРУДНИКИ ГТК ОБНАРУЖИЛИ В СУХУМЕ МАЙНИНГОВУЮ ФЕРМУ

Сухум. 10 апреля 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации в Сухуме, должностные лица оперативных подразделений Государственного таможенного комитета совместно с сотрудниками СГБ выявили 75 аппаратов для извлечения криптовалюты. Майнинговая ферма располагалась в чердачном помещении на территории частного домовладения, принадлежащего гражданину Абхазии Габуния В.Ю.

Аппараты изъяты. По предварительным оценкам, их стоимость составляет порядка 2 млн 345 тысяч рублей. Суммарная потребляемая этими аппаратами мощность электроэнергии равна 250 квт/час.

По факту данного обнаружения оперативными подразделениями ГТК проводятся дополнительные мероприятия.

С начала 2024 года должностными лицами Государственного таможенного комитета изъято 372 аппарата для майнинга и 56 комплектующих к ним.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 10 апреля 2024 14:17

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