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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Новости Среда, 10 апреля 2024 14:12
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Сухум. 10 апреля 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам. В поздравлении, в частности, сказано:

«Дорогие мусульмане Абхазии!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Ураза-байрам.

Этот светлый праздник, ознаменовывающий завершение Рамадана, символизирует момент обновления и духовного роста. Месяц поста укрепил в верующих стремление к нравственному очищению и углублению своей веры, наполняя сердца надеждой на благосклонность и прощение Всевышнего.

Абхазия – образец веротерпимости. Здесь веками бок о бок жили представители разных конфессий и национальностей. Сегодня мусульманская община Абхазии играет созидательную роль в жизни нашей страны, внося значимый вклад в сохранение и распространение духовных ценностей.

В этот день хочу выразить самые теплые и искренние пожелания Всем мусульманам Абхазии и нашим соотечественникам за рубежом. Желаю Вам здоровья, мира и благополучия, чтобы каждый новый день приносил надежду и уверенность в лучшее будущее».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 10 апреля 2024 14:15

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