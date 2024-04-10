ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Этот светлый праздник, ознаменовывающий завершение Рамадана, символизирует момент обновления и духовного роста. Месяц поста укрепил в верующих стремление к нравственному очищению и углублению своей веры, наполняя сердца надеждой на благосклонность и прощение Всевышнего.

Абхазия – образец веротерпимости. Здесь веками бок о бок жили представители разных конфессий и национальностей. Сегодня мусульманская община Абхазии играет созидательную роль в жизни нашей страны, внося значимый вклад в сохранение и распространение духовных ценностей.

В этот день хочу выразить самые теплые и искренние пожелания Всем мусульманам Абхазии и нашим соотечественникам за рубежом. Желаю Вам здоровья, мира и благополучия, чтобы каждый новый день приносил надежду и уверенность в лучшее будущее».