АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕОРГИЕМ МУРАДОВЫМ

Сухум. 10 апреля 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с вице-премьером правительства Республики Крым Георгием Мурадовым. Приветствуя гостя, глава государства отметил важность развития и укрепления двусторонних отношений между Крымом и Абхазией. Во встрече участвовали первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин.

«Я всегда знал, что в Вашем лице у Абхазии есть большой друг и тогда, когда Вы работали в мэрии Москвы, и сейчас. Мы рады, что сегодня Вы работаете в Крыму», – сказал Аслан Бжания.

Было отмечено намерение взаимодействия и сотрудничества в особых условиях ведения Россией специальной военной операции в Украине.

«Намеченные планы и подписанные договоренности соответствуют нашим интересам, интересам наших народов», – сказал Аслан Бжания, выразив убеждение, что после СВО появится больше возможностей для коммуникаций, в частности, запуска круизного лайнера.

Георгий Мурадов поблагодарил Аслана Бжания за встречу и передал теплые слова приветствия от главы Республики Крым Сергея Аксенова. Он отметил, что абхазо-крымским отношениям более двух с половиной тысяч лет, безусловно, они будут наращиваться.

Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов.

Об этом сообщает сайт главы государства.