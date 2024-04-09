МИНЮСТ ВЫНЕС ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧЕТЫРЕМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ

Письменное предупреждение вынесено:

политической партии «Аинар»,

республиканской политической партии «Акзаара»;

политической партии «Апсны»,

«Партии экономического развития Абхазии».

Нарушение требований законодательства, выразилось в непредставлении в министерство в установленный законом срок финансовой отчётности, информации о численности членов политической партии в каждом из территориальных отделений, о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения постоянно действующего руководящего органа.

Письменные предупреждения направлены руководящим органам политических партий с указанием допущенных нарушений и срока их устранения.

Законодательством Абхазии на Минюст, как регистрирующий орган, возложены обязанности по осуществлению контроля за поступлением и расходованием средств политическими партиями Республики Абхазия и их территориальными отделениями.