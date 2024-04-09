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Абхазия Информ

МИНЮСТ ВЫНЕС ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧЕТЫРЕМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ

Новости Вторник, 09 апреля 2024 23:23
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МИНЮСТ ВЫНЕС ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧЕТЫРЕМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ

Сухум. 9 апреля 2024. Абхазия-Информ. Министерство юстиции вынесло письменное предупреждение четырем политическим партиям, нарушившим требования закона Республики Абхазия «О политических партиях», сообщили Апсныпресс в пресс-службе министерства.

Письменное предупреждение вынесено:

политической партии «Аинар»,

республиканской политической партии «Акзаара»;

политической партии «Апсны»,

«Партии экономического развития Абхазии».

Нарушение требований законодательства, выразилось в непредставлении в министерство в установленный законом срок финансовой отчётности, информации о численности членов политической партии в каждом из территориальных отделений, о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения постоянно действующего руководящего органа.

Письменные предупреждения направлены руководящим органам политических партий с указанием допущенных нарушений и срока их устранения.

Законодательством Абхазии на Минюст, как регистрирующий орган, возложены обязанности по осуществлению контроля за поступлением и расходованием средств политическими партиями Республики Абхазия и их территориальными отделениями.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 09 апреля 2024 23:26

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