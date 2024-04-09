МИНЮСТ ВЫНЕС ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧЕТЫРЕМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ
Сухум. 9 апреля 2024. Абхазия-Информ. Министерство юстиции вынесло письменное предупреждение четырем политическим партиям, нарушившим требования закона Республики Абхазия «О политических партиях», сообщили Апсныпресс в пресс-службе министерства.
Письменное предупреждение вынесено:
политической партии «Аинар»,
республиканской политической партии «Акзаара»;
политической партии «Апсны»,
«Партии экономического развития Абхазии».
Нарушение требований законодательства, выразилось в непредставлении в министерство в установленный законом срок финансовой отчётности, информации о численности членов политической партии в каждом из территориальных отделений, о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения постоянно действующего руководящего органа.
Письменные предупреждения направлены руководящим органам политических партий с указанием допущенных нарушений и срока их устранения.
Законодательством Абхазии на Минюст, как регистрирующий орган, возложены обязанности по осуществлению контроля за поступлением и расходованием средств политическими партиями Республики Абхазия и их территориальными отделениями.
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