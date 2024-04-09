УТВЕРДЕНЫ НОВЫЕ ТАРИФЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА СТОЛИЧНОМ РЫНКЕ

за одно торговое место для реализации продукции личного подсобного хозяйства (овощи, фрукты, бахчевые) – 30 руб. в день;

за одно торговое место для реализации сельхозпродукции промышленного производства – 45 руб. в день;

за одно торговое место для реализации продовольственных и непродовольственных товаров промышленного производства – 60 руб. в день;

за одно торговое место для реализации цветов и кондитерских изделий – 50 руб. в день;

за разруб 1 кг мяса – 10 руб.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения СГС, торговые места на Сухумском рынке сдаются как в долгосрочную аренду, так и на однодневной (чековой) основе.

«На сегодняшний день в долгосрочную аренду сдано физическим и юридическим лицам 398 торговых объектов общей площадью 4 638 кв. м. Также рынок имеет возможность сдавать до 600 торговых мест в аренду на однодневной основе, однако по факту таких мест сдается в среднем до 450 за месяц. Кроме того, в доход рынка идут средства от разруба мяса и парковки автомобилей вокруг рынка», – отмечается в пояснительной записке.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год выручка МУП «Сухумский городской центральный рынок» составила 17млн 652,6 тыс. руб., убытки – 150,0 тыс, руб. За первый квартал 2023 года выручка составила 4 млн 210,3 тыс. руб., убытки – 377,2 тыс. руб.

По данным на 1 июня 2023 года у рынка сформировалась кредиторская задолженность в сумме 919 827 руб.:

562 800 руб. – за потребленную электроэнергию «Черноморонерго»;

250 000 руб. – за вывоз мусора МУП «БлагоустроЙство»;

99 360 руб. – за водоотведение и канализацию МУП «Водоканал»;

7 667 руб. – за санобработку МУ СЭС.

Плата за предоставление торговых мест на рынке не менялась последние 12 лет. При этом в последние годы заметно выросли тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги

Депутаты СГС единогласно проголосовали за данное решение.

Об этом сообщает Апсныпресс.