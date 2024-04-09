13 АПРЕЛЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ И ЛЕКЦИЯ «ОСНОВЫ ИСКУССТВА»
Новости Вторник, 09 апреля 2024 23:16
Сухум. 9 апреля 2024. Абхазия-Информ. 13 апреля на площади имени Сергея Багапш пройдет выставка молодых художников и лекция «Основы искусства». Приглашенным лектором выступит Сурам Сакания.
Мероприятие организовано молодежной общественной организацией «Молодежное Движение Абхазии» при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта.
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