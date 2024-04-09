РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ УВЕЛИЧЕНЫ НА 147 МЛН РУБЛЕЙ

«У нас за прошлый год есть профицитные средства, которые перешли на этот год и по инициативе главы Администрации города Сухум Беслана Эшба эти деньги мы хотим внести в бюджет 2024 года как профицитные средства», – сказал председатель Горсобрания Дмитрий Осия, открывая заседание.

Сухум. 9 апреля 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания на заседании 9 апреля единогласно поддержали внесение изменений в бюджет столицы на 2024 год.

«Как известно, прошлый бюджетный год мы завершили с превышением в размере 159 млн рублей. Обговаривали, что если первый квартал пройдем и не будет недоимок (первый квартал 2024 года завершился с небольшим плюсом), - мы выйдем с инициативой в Горсобрание перераспределить те средства, которые в 2023 году нам удалось собрать, в первую очередь, налоговой службе, и всем остальным», – сказал глава Администрации Сухума Беслан Эшба, присутствовавший на заседании СГС.

«У нас появится дефицит в 147 млн рублей, который будет погашаться за счет переходящего остатка на 1 января 2024 года», – сказал начальник Управления финансов Администрации Сухума Алхас Лагвилава.

85 млн рублей в этом году дополнительно будет направлено на раздел «строительство», 24 млн рублей – на раздел «благоустройство».

Глава Сухума проинформировал, что подготовят реестр по детским садам и школам.

Уже начались работы в детском саду «Апра» (5 млн рублей выделено на один корпус), в СШ № 14 (более 5 млн рублей только на ремонт кровли) в Сухумской городской клинической больнице (планируется выделить более 25 млн рублей).

«В городской больнице восстанавливаем приемный покой. Хотим полностью заменить кровлю больницы. Это около 10 млн рублей. Вся крыша опирается на деревянные балки, которые сгнили. Если не делать крышу, смысла нет ремонтировать, – сказал мэр. – Надо установить специализированный лифт для того, чтобы пациентов поднимать в реанимацию, хирургическое и другие отделения, не по лестнице, как это сейчас происходит».

Последний раз ремонт в здании больницы производился более 50 лет назад.

Беслан Эшба проинформировал, что уже выделены деньги на ремонт рентген-кабинета больницы и покупку рентген-оборудования.

Беслан Эшба также остановился на ремонте улиц и коммуникаций. Отметил, что асфальтирование улицы Ардзинба возле Республиканского стадиона задерживается в связи с отсутствием асфальта.

«Ни одна асфальтная компания в Абхазии пока не запустилась. Они ждут изменения тарифной политики, т.е. выросли цены на щебень, песок, битум плюс транспортировка. Обещали, что в скором времени нас проинформируют о принятом решении», – сказал Эшба.

Состояние коммуникаций – острая проблема в городе. Во время дождя многие улицы утопают в воде. По словам мэра, по улице Гулиа у Ботанического сада найдено решение устранить проблему перемычками, не вскрывая асфальт.

Администрации города Сухум передают насосную станцию в Келасуре. На ее ремонт Администрация выделила более 7 млн рублей.

«Ее нам передают в постоянное пользование. Такая инициатива была Администрации Гулрыпшского района. Она территориально находится в Гулрыпшском районе. Это проблемная станция, там давно не было никакого ремонта. В 2021 году мы оплатили покупку насоса вместе со всей комплектацией и только в 2022 году, почти через 10 месяцев, получили оборудование. Такое оно сложное», – сказал мэр.

В этом году вновь будут расчищены русла рек Адзапш и Басла, а также речки Гарикуара. Адзапш и Басла после масштабных работ последние годы не выходят из берегов и не беспокоят жителей близлежащих домов.

На заседании обсудили и другие вопросы.

Об этом сообщает сайт столицы.