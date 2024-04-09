ФИНАНСИРОВАНИЕ СУХУМСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД «ДИНАМО» И «НАРТ» БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО НА ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Сухум. 9 апреля 2024. Абхазия-Информ. На заседании Сухумского городского собрания депутаты единогласно проголосовали за увеличение бюджета столицы на 2024 год. Среди расходов, которые получили одобрение депутатов – финансирование сухумских футбольных команд «Динамо» и «Нарт».
Глава Администрации Сухума Беслан Эшба проинформировал, что по поводу финансирования руководители клубов обращались в Администрацию.
«Мы выделяли на финансирование клубов 3 млн рублей в год. У них была просьба добавить по миллиону. У «Динамо» порядка 500 детей заняты, также у «Нарт» хорошие показатели. «Нарт» – один из первых клубов, который возродился сразу после войны. Две хорошие флагманские сухумские команды. Я думаю, что надо их поддержать. Нормально организована у них работа на нашем городском стадионе. Помимо всего, они поддерживают именно детский футбол, что немаловажно, и у них это неплохо получается», – сказал Беслан Эшба.
Ранее из бюджета столицы «Динамо» и «Нарт» получали по 1,5 млн в год.
Об этом сообщает сайт столицы.
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