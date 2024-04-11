РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЭКЦ МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая встреча министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут с начальником Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадимом Казьминым. В ходе встречи обсуждены дальнейшие перспективы развития и укрепления сотрудничества.

Начальник ЭКЦ Вадим Казьмин отметил, что рад лично присутствовать в Республике Абхазия в рамках визита делегации МВД. Он подчеркнул, что тон общения между нашими странами задается руководством на высшем уровне, а государства связывают исторические узы дружбы, взаимопонимания и поддержки.

Роберт Киут и Вадим Казьмин положительно оценили итоги совместных мероприятий, выполненных в рамках имеющихся договоренностей. Во встрече также приняли участие первый замминистра внутренних дел Руслан Ажиба и представитель МВД России в Абхазии Сергей Голенков.

Делегация ЭКЦ МВД России посетила Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Абхазский коллега Вадима Казьмина капитан милиции Руслан Дбар ознакомил делегатов с работой центра. Правоохранители посетили комнату отстрела, кабинет баллистических экспертиз и учета, а также кабинет дактилоскопии.

Руководители обсудили перспективы сотрудничества и возможный обмен опытом в сфере проведения экспертиз. Также обсуждались вопросы, касающиеся методических подходов при проведении исследований наркотических средств и психотропных веществ, включая исследование новых видов таковых и их прекурсоров.

Об этом сообщает сайт МВД.