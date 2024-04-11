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ИЗЪЯТО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Новости Четверг, 11 апреля 2024 22:54
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ИЗЪЯТО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. В результате в результате проведенных оперативных мероприятий и экспертизы установлено, что Какубава Эдеми Мухранович, 2000 г.р. хранил при себе в заизолированном свертке Мефедрон» в крупном размере. Препарат изъят сотрудниками Уголовного розыска Цандрипшского отделения милиции УВД по Гагрскому району, которые данного гражданина задержали.

В отношении гражданина Какубава возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.223 УК РА. Суд Гагрского района удовлетворил ходатайство следствия об избрании дальнейшей меры пресечения задержанному в виде содержания под стражей. Расследование проводит следственный отдел Гагрского РУВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 11 апреля 2024 22:58

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