ИЗЪЯТО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. В результате в результате проведенных оперативных мероприятий и экспертизы установлено, что Какубава Эдеми Мухранович, 2000 г.р. хранил при себе в заизолированном свертке Мефедрон» в крупном размере. Препарат изъят сотрудниками Уголовного розыска Цандрипшского отделения милиции УВД по Гагрскому району, которые данного гражданина задержали.
В отношении гражданина Какубава возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.223 УК РА. Суд Гагрского района удовлетворил ходатайство следствия об избрании дальнейшей меры пресечения задержанному в виде содержания под стражей. Расследование проводит следственный отдел Гагрского РУВД.
Об этом сообщает сайт МВД.