ИЗЪЯТО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. В результате в результате проведенных оперативных мероприятий и экспертизы установлено, что Какубава Эдеми Мухранович, 2000 г.р. хранил при себе в заизолированном свертке Мефедрон» в крупном размере. Препарат изъят сотрудниками Уголовного розыска Цандрипшского отделения милиции УВД по Гагрскому району, которые данного гражданина задержали.