ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПОЖАРЕ МУЖЧИНУ ПЕРЕВЕЗЛИ ИЗ СОЧИ В КРАСНОДАР

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. Пострадавшего при пожаре вечером 5 апреля в двухэтажном доме в Сухуме мужчину перевезли из Сочи в Краснодар в краевой ожоговый центр. Ранее он проходил лечение в сочинской горбольнице.

Женщина и двое маленьких детей, которые также пострадали при пожаре, уже получают необходимую медицинскую помощь в Краснодаре. Практически каждый день проводятся этапные оперативные вмешательства, в частности, хирурги удаляют из ран нежизнеспособные ткани и пересаживают кожу. Все четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил главе Минздрава Абхазии Эдуарду Бутба главный комбустиолог Краснодарского края Сергей Богданов.

Эдуард Бутба в очередной раз выразил благодарность всем российским медикам, которые борются за жизни и здоровье наших граждан, а также попросил своевременно информировать его о развитии ситуации.