 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПОЖАРЕ МУЖЧИНУ ПЕРЕВЕЗЛИ ИЗ СОЧИ В КРАСНОДАР

Новости Четверг, 11 апреля 2024 23:02
Оцените материал
(0 голосов)
ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПОЖАРЕ МУЖЧИНУ ПЕРЕВЕЗЛИ ИЗ СОЧИ В КРАСНОДАР

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. Пострадавшего при пожаре вечером 5 апреля в двухэтажном доме в Сухуме мужчину перевезли из Сочи в Краснодар в краевой ожоговый центр. Ранее он проходил лечение в сочинской горбольнице.

Женщина и двое маленьких детей, которые также пострадали при пожаре, уже получают необходимую медицинскую помощь в Краснодаре. Практически каждый день проводятся этапные оперативные вмешательства, в частности, хирурги удаляют из ран нежизнеспособные ткани и пересаживают кожу. Все четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил главе Минздрава Абхазии Эдуарду Бутба главный комбустиолог Краснодарского края Сергей Богданов.

Эдуард Бутба в очередной раз выразил благодарность всем российским медикам, которые борются за жизни и здоровье наших граждан, а также попросил своевременно информировать его о развитии ситуации.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 11 апреля 2024 23:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БМВ С СЕКРЕТОМ ПАРЛАМЕНТ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАНИЕ КОМИССИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ-ВЕТЕРАНАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.