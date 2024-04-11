ПАРЛАМЕНТ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАНИЕ КОМИССИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ-ВЕТЕРАНАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. 9 апреля 2024 года депутаты Парламента внесли изменения в закон «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов и боевых действий на территории Республики Абхазия». Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия в интервью «Апсны.Иахьа» рассказал о поправках в закон, о том, почему изменения не принимались ранее, а также, какая помощь может быть оказана инвалидам войны.

Шергелия пояснил, что принятие поправок к закону «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Республики Абхазия» было обусловлено тем, что именно ветераны III группы Отечественной войны народа Абхазии были ограничены в льготах, предоставляемых государством. Для них был определен перечень услуг, но 50 % их стоимости им приходилось оплачивать самим, даже при наличии рецептов от врачей.

«Проект о внесении изменений поступил в Парламент от Администрации президента. Ветераны также неоднократно обращались за помощью в Парламент, обращались в министерство здравоохранения, потому что сегодня у многих из них нет финансовых возможностей. Они испытывают определённые трудности, в этой связи, я считаю, мы обязаны были отреагировать. Проект направлен на то, чтобы инвалидам ОВНА III группы было уделено такое же внимание, как и I и II и групп, чтоб у них были равные льготы. При наличии рецептов врачей данная группа лиц тоже будет обслуживаться бесплатно в государственных медучреждениях», – сказал Шергелия.

Ранее бесплатное приобретение лекарств в государственных аптеках и лечебно-профилактических учреждениях Абхазии предусматривалось для инвалидов I и II групп при наличии рецепта, а инвалидам III группы, было предусмотрено приобретение лекарств с 50% скидкой от их стоимости.

Темур Шергелия отметил, что в ближайшее время будет создана специальная профильная комиссия.

«На ближайшее заседание сессии будет вынесен вопрос о создании комиссии. Возглавлять ее будет руководитель Администрации президента, также в комиссию войдут представители Кабмина, Минобороны, Минздрава, Министерства соцобеспечения и демографической политики, военной прокуратуры, фонда инвалидов, депутаты парламента. Работа непростая, но она крайне важна. Наши ветераны имеют право на подобные льготы. И мы в этом вопросе проявим максимум упорства, взаимодействуя со всеми профильными структурами. В Народном собрании есть понимание и поддержка по этому вопросу. Мы обязаны помогать нашим ветеранам, которые защищали ценой своей жизни нашу страну», – сказал Шергелия.

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В соответствии с действующим законодательством, при наличии рецептов, выданных организациями здравоохранения центральных и местных органов госуправления Абхазии, инвалиды I и II групп имеют право на бесплатное приобретение лекарственных средств в государственных аптеках и лечебно-профилактических учреждениях Абхазии, а инвалиды III группы – с 50-процентной скидкой. Проект закона устанавливает для инвалидов І, ІІ и III групп бесплатное приобретение лекарственных средств и медицинских изделий в государственных аптеках при наличии рецептов, выданных организациями здравоохранения центральных и местных органов госуправления в области охраны здоровья населения. Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для бесплатного приобретения в государственных аптеках инвалидами І, ІІ и III групп, утверждается Кабинетом министров. Таким образом, проект закона устанавливает дополнительные меры социальной поддержки для инвалидов І, ІІ и III групп в форме бесплатного приобретения в государственных аптеках, помимо лекарственных средств, также медицинских изделий согласно перечню.