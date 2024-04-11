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Абхазия Информ

ПЛАНОВЫЕ ГАСТРОЛИ

Новости Четверг, 11 апреля 2024 23:07
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ПЛАНОВЫЕ ГАСТРОЛИ

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. С 1 апреля по 30 ноября по республиканскому гастрольному плану Министерства культуры подведомственные творческие коллективы проведут бесплатные концерты в Абхазии.

«Гастрольный план по республике проходит уже восьмой раз. В этом году мы включили четыре театра Абхазии. Первый концерт планируется провести 16 апреля в Очамчыре, перед зрителями выступит Государственный оркестр народных инструментов им. О. Г. Хунцария. В фойе будет развернута фотовыставка писателя Д. Гулиа, так как этот год объявлен годом Гулиа.

Второй концерт планируем провести 19 апреля в Баслаху, выступит вокально-инструментальный ансамбль «Гунда». Третий – 23 апреля в Доме культуры Гала, выступит Государственный хореографический ансамбль «Абаза». В ходе нашего гастрольного плана в селах и городах будут проходить много концертов, надеемся нашим гражданам понравится запланированная нами программа», – сказал директор Ткуарчалского театра Адамыр Гунба.

Цель мероприятий – популяризация национальной культуры в селах и городах Абхазии.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 11 апреля 2024 23:19

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