ПЛАНОВЫЕ ГАСТРОЛИ

«Гастрольный план по республике проходит уже восьмой раз. В этом году мы включили четыре театра Абхазии. Первый концерт планируется провести 16 апреля в Очамчыре, перед зрителями выступит Государственный оркестр народных инструментов им. О. Г. Хунцария. В фойе будет развернута фотовыставка писателя Д. Гулиа, так как этот год объявлен годом Гулиа.

Второй концерт планируем провести 19 апреля в Баслаху, выступит вокально-инструментальный ансамбль «Гунда». Третий – 23 апреля в Доме культуры Гала, выступит Государственный хореографический ансамбль «Абаза». В ходе нашего гастрольного плана в селах и городах будут проходить много концертов, надеемся нашим гражданам понравится запланированная нами программа», – сказал директор Ткуарчалского театра Адамыр Гунба.

Цель мероприятий – популяризация национальной культуры в селах и городах Абхазии.