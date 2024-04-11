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Абхазия Информ

РУСДРАМ ЗАВЕРШИЛ ГАСТРОЛИ В МОСКВЕ

Новости Четверг, 11 апреля 2024 23:11
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РУСДРАМ ЗАВЕРШИЛ ГАСТРОЛИ В МОСКВЕ

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера завершил гастроли в Москве. Спектакли были показаны на сценах Театрального центра «На Страстном» и Московского театра «Et Cetera». Гастрольный тур проходил 6 по 9 апреля. За четыре дня зрителям были показаны шесть спектаклей, среди которых «Кровавая свадьба» Ф.Г. Лорки и «Софичка» Ф. Искандера – показ, приуроченный к юбилею писателя.

Финальным аккордом тура стал спектакль «Кровавая свадьба», который сорвал овации у зрителей.

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба поделился своими впечатлениями.

«Впечатления самые прекрасные. Мы сыграли шесть спектаклей в Москве, все они прошли с аншлагом. Зрители нас приняли очень хорошо и тепло. Среди зрителей было действительно много зрителей причем не только представили диаспоры, но и москвичи, которые не понаслышке знают нас, любят и приезжают к нам на наши спектакли. В Москве у нас сложилось то, что я называю «пул лояльных зрителей».

Все спектакли прошли на высоком художественном уровне, что очень отрадно для меня, несмотря на то, что было достаточно сложно. Не смотря на трудности, смело можно сказать, что эти гастроли были лучшими за все время. Мы услышали большое количество положительных отзывов. Я признателен Минкульту Абхазии за поддержку гастролей и нашего участия в театре Балтийский дом со спектаклем Евгений Онегин.

Хочется поблагодарить также председателя правления РОО Московская абхазская диаспора Беслана Агрба, который оказал нам

ключевую поддержку, и также хотел бы выразить благодарность нашему официальному партнеру копании «А-мобайл»», – сказал Ираклий Хинтба.

10 апреля, в Пушкинском музее на Пречистенке, состоялся вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения великого писателя, поэта, Фазиля Искандера.

В памятных мероприятиях приняли участие часть труппы РУСДРАМа, которые показали зрителям отрывок «Рассказа мула старого Хабуга», а также прочитали стихи писателя.

Организатор мероприятия Московская абхазская диаспора.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 11 апреля 2024 23:15

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