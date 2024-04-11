ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. Абхазских театралов и гостей столицы ожидает насышенный театральны апрель.
12 апреля, в 19:00 в Абхазском государственном драматическом театре – спектакль «Ловелас»;
14 апреля, в 19:00 в РУСДРАМе – спектакль «Шествие. Джаз».
15 апреля, в 19:00 в РУСДРАМе – спектакль «В лучах»;
16 апреля, в 19:00 в Абхазском государственном драматическом театре – спектакль «Дорогая Памела»;
16 апреля, в 19:00 в РУСДРАМе – спектакль «Енджи- Ханум, обойденная счастьем»;
17 апреля, в 19:00 в Абхазском Государственном молодежном театре – спектакль «Старший сын»;
18 апреля, в 19:00 в РУСДРАМе – спектакль «Последний из ушедших»;
20 апреля, в 19:00 в РУСДРАМе – спектакль «Сто лет одиночества»;
21 апреля, в 19:00 в РУСДРАМе – спектакль «Рассказ мула старого Хабуга».
Купить билеты можно по ссылке: https://ticketme.biz