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Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
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Документы

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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
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Абхазия Информ

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Новости Четверг, 11 апреля 2024 23:16
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. Абхазских театралов и гостей столицы ожидает насышенный театральны апрель.

12 апреля, в 19:00 в Абхазском государственном драматическом театре – спектакль «Ловелас»;

14 апреля, в 19:00 в РУСДРАМе – спектакль «Шествие. Джаз».

15 апреля, в 19:00 в РУСДРАМе – спектакль «В лучах»;

16 апреля, в 19:00 в Абхазском государственном драматическом театре – спектакль «Дорогая Памела»;

16 апреля, в 19:00 в РУСДРАМе – спектакль «Енджи- Ханум, обойденная счастьем»;

17 апреля, в 19:00 в Абхазском Государственном молодежном театре – спектакль «Старший сын»;

18 апреля, в 19:00 в РУСДРАМе – спектакль «Последний из ушедших»;

20 апреля, в 19:00 в РУСДРАМе – спектакль «Сто лет одиночества»;

21 апреля, в 19:00 в РУСДРАМе – спектакль «Рассказ мула старого Хабуга».

Купить билеты можно по ссылке: https://ticketme.biz

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 11 апреля 2024 23:20

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