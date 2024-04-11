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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПОТРЕБОВАЛИ ОТОЗВАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИНОАГЕНТАХ

Новости Четверг, 11 апреля 2024 23:20
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В АБХАЗИИ ПОТРЕБОВАЛИ ОТОЗВАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИНОАГЕНТАХ

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. Оппозиция Абхазии потребовала от президента Аслана Бжания отозвать законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщает «Интерфакс». Оппозиционеры призвали главу республики в течение десяти дней публично отказаться от «антинародных инициатив и законопроектов», которые угрожают национальным интересам, конституционным правам и свободам граждан. Они пригрозили созвать общенациональное собрание, если требование будет проигнорировано.

Председатель партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц отметил, что оппозиционные силы потребовали отозвать направленные в парламент Абхазии законопроекты об иноагентах, правовом регулировании апартаментов и апартотелей, поправках в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за клевету.

https://lenta.ru/comments/news/2024/04/11/v-abhazii-potrebovali-otozvat-zakonoproekt-ob-inoagentah/

 

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 11 апреля 2024 23:27

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