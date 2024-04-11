В АБХАЗИИ ПОТРЕБОВАЛИ ОТОЗВАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИНОАГЕНТАХ

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. Оппозиция Абхазии потребовала от президента Аслана Бжания отозвать законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщает «Интерфакс». Оппозиционеры призвали главу республики в течение десяти дней публично отказаться от «антинародных инициатив и законопроектов», которые угрожают национальным интересам, конституционным правам и свободам граждан. Они пригрозили созвать общенациональное собрание, если требование будет проигнорировано.