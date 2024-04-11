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Абхазия Информ

АНСАМБЛЮ «АХТАМАР» – 10 ЛЕТ

Новости Четверг, 11 апреля 2024 23:30
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АНСАМБЛЮ «АХТАМАР» – 10 ЛЕТ

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. 12 апреля ансамбль «АХТАМАР» отметит свой 10-летний юбилей. У зрителей будет возможность оказаться в круговороте армянских, абхазских, осетинских танцев, народной и эстрадной музыки. Концерт откроет песня «Человеческое счастье» в исполнении 50 участников ансамбля. Ее автор – художественный руководитель и основательница «Ахтамара» Кристина Кансузян.

«Мы все чьи-то дети, и эта песня посвящена родителям и детям», – пояснила Кристина.

В составе ансамбля – дети из разных уголков Гулрыпшского района. Яркие и выразительные костюмы создают сами организаторы, причем первые эскизы сочиняет сама Кристина Кансузян.

Ахтамарцы гостеприимно приглашают всех желающих на свое выступление в Абхазскую филармонию.

Концерт проходит при содействии отдела культуры Гулрыпшского района и Армянской общины Абхазии.

Начало: в 18-00, вход свободный.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 11 апреля 2024 23:45

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