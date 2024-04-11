ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Москве состоялась встреча замминистра юстиции Республики Абхазия Руслана Лагвилава с первым замминистра юстиции Российской Федерации Евгением Забарчуком, директором департамента Минюста России по реализации государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности Владимиром Лукьяновым и его заместителем Екатериной Козыревой. С абхазской стороны во встрече также приняли участие начальник отдела по контролю и координации деятельности Службы судебных исполнителей и РНИИ судебной экспертизы Министерства юстиции Абхазии Саид Малия и ведущий специалист профильного отдела Минюста Абхазии Анри Гунба.