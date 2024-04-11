ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ
Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Москве состоялась встреча замминистра юстиции Республики Абхазия Руслана Лагвилава с первым замминистра юстиции Российской Федерации Евгением Забарчуком, директором департамента Минюста России по реализации государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности Владимиром Лукьяновым и его заместителем Екатериной Козыревой. С абхазской стороны во встрече также приняли участие начальник отдела по контролю и координации деятельности Службы судебных исполнителей и РНИИ судебной экспертизы Министерства юстиции Абхазии Саид Малия и ведущий специалист профильного отдела Минюста Абхазии Анри Гунба.
Целью встречи стало укрепление взаимодействия в области судебной экспертизы, в ходе которой стороны достигли договоренности о взаимном сотрудничестве.
В рамках официального визита делегация Министерства юстиции Республики Абхазия посетила Российский Федеральный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации и приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции «Восток-Запад», где обсуждались актуальные вопросы партнерства в судебной экспертизе и проблемы формирования новых видов экспертиз.