 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТАЛИСМАНОМ ИГР БРИКС В КАЗАНИ СТАЛ ЛЕОПАРД БРИКСИК

Новости Четверг, 11 апреля 2024 23:37
Оцените материал
(0 голосов)
ТАЛИСМАНОМ ИГР БРИКС В КАЗАНИ СТАЛ ЛЕОПАРД БРИКСИК

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. Леопард Бриксик станет талисманом Игр  стран БРИКС в Казани. Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов на форуме «Мы вместе. Спорт» в рамках круглого стола «Спорт в странах БРИКС. Развитие многополярного спортивного мира» в Москве.

Игры пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Ожидается более 5000 участников, в программе турнира – соревнования по 29 дисциплинам.

В Играх примет участие и национальная сборная команда Республики Абхазия. Спортсмены выступят в следующих видах спорта: легкая атлетика, пляжный волейбол, бокс, шахматы, дзюдо, каратэ, фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, самбо, настольный теннис, теннис, спортивная борьба (вольная и греко-римская), ушу, борьба на поясах.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 11 апреля 2024 23:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ В ДЕРИВАЦИОННОМ ТОННЕЛЕ ЗАВЕРШЕНЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.