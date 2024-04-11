ТАЛИСМАНОМ ИГР БРИКС В КАЗАНИ СТАЛ ЛЕОПАРД БРИКСИК

Сухум. 11 апреля 2024. Абхазия-Информ. Леопард Бриксик станет талисманом Игр стран БРИКС в Казани. Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов на форуме «Мы вместе. Спорт» в рамках круглого стола «Спорт в странах БРИКС. Развитие многополярного спортивного мира» в Москве.

Игры пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Ожидается более 5000 участников, в программе турнира – соревнования по 29 дисциплинам.

В Играх примет участие и национальная сборная команда Республики Абхазия. Спортсмены выступят в следующих видах спорта: легкая атлетика, пляжный волейбол, бокс, шахматы, дзюдо, каратэ, фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, самбо, настольный теннис, теннис, спортивная борьба (вольная и греко-римская), ушу, борьба на поясах.