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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Новости Пятница, 12 апреля 2024 15:09
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ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 12 апреля 2024. Абхазия-Информ. Незаконно хранимое наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя г. Новый Афон Аристава Гудисы Эдуардовича, 1982 г.р. Шприц с уже подготовленном к инъекции наркотическим средством «мефедрон» у задержанного изъяли сотрудники УУР МВД Абхазии в ходе оперативно-профилактических мероприятий, проводимых на посту ГАИ «Эшера».

Мужчина следовал на автомобиле «Ауди» за гнз А818КС, и при задержании оказал злостное сопротивление сотрудникам милиции, за что уже отбыл административное наказание.

По факту незаконного приобретения и хранение наркотического средства без цели сбыта в отношении гражданина Аристава следственной группой Сухумского районного отдела внутренних дел по ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело. Последний на период проведения следственных мероприятий, согласно решению суда Сухумского района, помещен под домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 12 апреля 2024 15:12

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