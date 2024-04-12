ТРИ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ ЛИКВИДИРОВАНО В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 12 апреля 2024. Абхазия-Информ. 21 аппарат по добыче криптовалют изъят у гражданина Дзидзария Вадима Нурбеевича. Данная действующая майнинг-ферма ликвидирована в с. Лыхны Гудаутского района в результате оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Госстандартом Абхазии при силовой поддержке СОБР МВД.

Так же в с. Лыхны, в частном домовладении гражданина Цейба Анри Михайловича обнаружено 37 аппаратов по добыче криптовалют.

Оборудование в количестве 58 единиц конфисковано и помещено на склад Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. В отношении владельцев приняты меры административного взыскания.

В г. Гудаута, в домовладении по ул. Нартаа, сотрудниками участковых уполномоченных милиции и патрульно-постовой службы отдела внутренних дел по Гудаутскому району совместно со службой Государственной безопасности в ходе оперативно-профилактических мероприятий обнаружены 9 аппаратов по добыче криптовалют, принадлежащие Кварчия Лале Шамилевне. Оборудование изъято.

Об этом сообщает сайт МВД.