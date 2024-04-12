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Абхазия Информ

ДАНИИЛ ХАРЧИЛАВА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР «BAIKAL OPEN»

Новости Пятница, 12 апреля 2024 15:16
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ДАНИИЛ ХАРЧИЛАВА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР «BAIKAL OPEN»

Сухум. 12 апреля 2024. Абхазия-Информ. Даниил Харчилава стал серебряным призером XXVI Международного соревнования по вольной борьбе среди мужчин «BAIKAL OPEN». В финале Даниил уступил Кежику Чымба из Красноярска со счетом 4:3. Спортсмен выступал в весовой категории 65 кг и представлял Калининград.

Соревнования проходят в Улан-Удэ с 12 по 13 апреля.

Даниил является воспитанником тренера Размика Алабяна. Сейчас он тренируется и учится в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 12 апреля 2024 15:18

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