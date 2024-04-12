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Абхазия Информ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ АБХАЗИИ – 30 ЛЕТ

Новости Пятница, 12 апреля 2024 15:18
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НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ АБХАЗИИ – 30 ЛЕТ

Сухум. 12 апреля 2024. Абхазия-Информ. Состоялась торжественное заседание по случаю 30-й годовщины со Дня основания налоговых органов Республики Абхазия.

Первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба зачитал приветственный адрес от имени президента Республики Абхазия Аслана Бжания, в котором, в частности, сказано:

«Вот уже 30 лет Налоговая служба Абхазии осуществляет вверенные ей государством обязательства в условиях независимого Абхазского государства. Вместе с тем, сама она была основана намного раньше - еще в советские времена.

За прошедшие годы вы внесли неоценимый вклад в становление и обеспечение экономической безопасности нашей страны. В сложнейших условиях восстановления государства вы добросовестно выполняли свои обязанности, пополняя бюджет и обеспечивая финансирование важнейших социальных программ.

В условиях современных вызовов вы успешно решаете поставленные перед министерством задачи, внося весомый вклад в обеспечение экономической стабильности государства.

Важно отметить, что коллектив вашего ведомства отличает высокий профессионализм, ответственность и трудолюбие. От вашей компетентной и слаженной работы зависит стабильное пополнение государственного бюджета, развитие национальной экономики и успешное решение социальных проблем.

Убежден, что и в дальнейшем вы будете с честью и доблестью выполнять свои обязанности, приумножая достигнутые результаты.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов, мира и новых профессиональных достижений на благо нашей Родины!»

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 12 апреля 2024 15:21

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