ЗАВЕРШИЛИСЬ ГАСТРОЛИ РУСДРАМА В МОСКВЕ

Сухум. 12 апреля 2024. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы им. Ф. Искандера с 6 по 9 апреля показал в российской столице шесть спектаклей в рамках ежегодных больших гастролей в Москве. За четыре дня московской публике были представлены разножанровые постановки камерной и большой формы, отличавшихся многообразием тем, авторов и режиссеров-постановщиков.

Так, на сценах театров Et Cetera и Центра «На Страстном» РУСДРАМ представил московским театралам свои хиты – моноспектакли «Последний из ушедших» по роману Баграта Шинкуба о трагической судьбе убыхского народа и «В лучах» Артура Палыги об ученой Марии Кюри, а также спектакли «Метод» по пьесе Жорди Галсерана, «Красавец-мужчина» по Александру Островскому, «Софичка» по Фазилю Искандеру и «Кровавая свадьба» Федерико Гарсиа Лорки.

Открыла гастрольную программу днём 6 апреля в Центре «На Страстном» актриса Ирина Делба с моноспектаклем в «Лучах». Режиссер Антон Корнилов поставил спектакль по пьесе, написанной по совершенно неизвестным письмам величайшей женщины-ученой в истории, лауреата двух Нобелевский премий Марии Склодовской-Кюри. Для Ирины это была знакомая сцена: 1 октября 2023 года «В лучах» открывал XV Международный фестиваль моноспектаклей «SOLO» в Москве, который проходил в Театральном центре СТД РФ «На Страстном». Постановка и игра актрисы получили тогда высокую оценку театральных критиков и зрителей. После показа 6 апреля зрители также делились восторженными отзывами. По их словам, Ирина Делба сумела показать разностороннюю жизнь женщины-ученой.

«Спектакль меня вдохновил, так как я тоже в науке работаю. Я действительно таких людей и вижу в своём окружении, увлеченных, энтузиастов. Актриса смогла показать настоящую жизнь ученой. Некоторые вещи пугали, нельзя идти на самопожертвование, но такой была Мария Кюри. Ранее был расплывчатый образ, теперь я знаю о ней больше», – сказала зрительница Марина, представившаяся малекулярным биологом.

«Спектакль отличный, игра актрисы на высшем уровне. Вместить в небольшую постановку громадную историю жизни человека, это мастерство актрисы и режиссера, до сих пор под впечатлением нахожусь. Очень эмоционально всё было», – сказала Элла Ляра.

6 апреля вечером Театр Искандера показал второй спектакль – «Красавец мужчина». Режиссер Ирина Дрёмова поставила спектакль, обозначенный в афише как «печальная комедия». На протяжении спектакля зрители испытают противоположные эмоции – от радости и смеха в первом акте до грусти и слез во втором акте. В главной роли Евгения Окоёмова – заслуженный артист Абхазии Рубен Депелян. Он поделился перед показом, что волнуется, так как сравнительно недавно введён на новую роль. Но отзывы зрителей и продолжительные овации в конце спектакля убеждали, что все актеры справились с задачей.

Щазина Агрба: «Труппа РУСДРАМа суперталантливая. Мне безумно понравилась главная героиня (актриса Лоида Тыркба), ее супруг Окоемов (заслуженный артист Абхазии Рубен Депелян) и актриса Милана Ломия. Спектакль «Красавец мужчина» необычный, отличается от всего, что в репертуаре театра. Печальная комедия Островского заставляет задуматься и мужчин, и женщин»

Майя Баталова: «Отличный спектакль! Не сравнить с некоторыми московскими театрами, которые стали циничны и болтливы. А этот спектакль реально хорошего уровня. Актёрская игра превосходная. И сценография великолепная. И музыка подобрана со вкусом»

Елена Боровская: «Декораций минимум, а впечатлений масса. Здесь всё «играет» – актеры, свет, музыка, костюмы. Мы в восторге. Благодаря подруге пришла на спектакль, она была много раз в Сухуме в РУСДРАМе»

7 апреля играли два спектакля в Центре «На страстном». И вновь аншлаг на моноспектакле заслуженного артиста Абхазии Османа Абухба. Постановка по роману классика абхазкой литературы Баграта Шинкуба «Последний из ушедших» третий год подряд в российской столице собирает полный зал. Слезы на глазах были не только у женщин, мужчины также не могли сдержать эмоций.

Как отметил зритель Михаил Парнев, тема любви к родине и должного отношения к ней актуальна сегодня.

«Судьба убыхов ожидает всех, кто уходит со своей родины. Родную землю предавать нельзя. Одна из самых сильных ролей Османа Абухба. Бывая в Сухуме, посещаем РУСДРАМ. Час двадцать держать зал - надо уметь! Мы второй раз на моноспектакле. В прошлом году на гастролях в Москве смотрели и сейчас пришли. Рады за Османа, что присвоили звание «заслуженного артиста Абхазии»! Давно заслужил», – сказал он.

По признанию зрителей, они прониклись трагической судьбой неизвестного им народа, благодаря правдоподобной игре актёра, который рассказывал о жизни последнего из ушедших Зауркана Золак.

«Актерское мастерство невероятное! Так передал печальную историю неизвестного нам народа, что вызвал наши эмоции сопереживания. Трогали и звучавшие нотки патриотизма к родственному абхазам народу – убыхам. Жаль, что народы целые гибнут», – сказала Светлана Рязанова.

Моноспектакль «Последний из ушедших» посмотрел посол Абхазии в России Алхас Квициниа. Он отметил важность культурного обмена между странами и высказал удовольствие тем приемом, который оказывают москвичи Русскому театру страны Души.

«Удивительный спектакль двух заслуженных артистов Абхазии - режиссёра Джамбула Жордания и актёра Османа Абухба. Мало абхазов, которые не читали великое произведение Баграта Шинкуба. И спектакль по роману поставлен отлично. История, которую нужно знать и современникам. Постановка заставляет задуматься и оглянуться в прошлое, чтобы не допускать ошибок в настоящем. Желаю успешных московских гастролей РУСДРАМу. И мы, в меру возможностей, должны поддерживать такие проекты, потому что показы спектаклей театра – это способ показать культуру, искусство Абхазии за пределами республики, в частности, в Москве», – сказал Алхас Квициниа.

А уже вечером 7 апреля четверо актеров РУСДРАМа показали спектакль «Метод» по пьесе современного испанского драматурга Жорди Галсерана. Психологический триллер поставил режиссер Марк Вдовин. Зрители живо реагировали на сюжетные повороты, которых в спектакле немало. Ведь в спектакле до самого конца не понятно кто есть кто. Заслуженный артист Абхазии Кирилл Шишкин, вернее его персонаж, был тем, кто вносил нотку юмора в напряженный психологический триллер. А его внешний облик со ставшей уже, по его словам, родной толщинкой, напоминал и добряка Бони из «Клинического случая» и сэра Джона Фальстафа из «Виндзорских проказниц». Дело в том, что в этих трёх спектаклях Кирилл предстаёт очень полным персонажем.

«Толщинка на всех спектаклях одна и та же. Я ему даже имя придумал - Степан, он мне стал родной», – с улыбкой сказал актёр.

«Мне понравилась игра актёров, как-то сразу верила. Понравилась их вовлечённость. Сюжет интересный. В прошлом году ходила на «Солярис» и нынешние гастроли не пропускаем. А ещё у меня есть подруга, которая из Сочи ездит в Сухум специально на спектакли РУСДРАМа», – сказала зрительница Дарья Захарова при выходе из зала.

Надо отметить, что все четыре спектакля на сцене Театра «На Страстном» прошли при высокой организации служб театра. Технические работники, благодаря частым гастролям РУСДРАМа, уже приноровились быстро адаптироваться к новым условиям. А актеры на своей творческой волне всегда, даже на репетициях за кулисами не выходят из образов и не хватаются за телефоны, как довелось наблюдать в одном театре.

8 и 9 апреля Русский театр Абхазии показал спектакли на сцене роскошного Театра Et cetera. Спектакли большой формы «Софичка» по Искандеру и «Кровавая свадьба» по Лорке прошли при аншлагах. Не может не вызвать гордости реакция зрителей, продолжительные аплодисменты и крики «браво», адресованные артистам РУСДРАМа. Зрители отмечали высокую отдачу, необыкновенную энергетику актеров, красоту декораций, света, костюмов.

Зрительницы Лаура Инарба и Ютта Кетия после спектакля «Софичка»: «Всё сжалось «там, где душа». Говорю и сдерживаюсь, чтобы не разреветься. И игра актеров, и как преподнесли повесть Искандера - за душу тронули. Наших слез было море. До сих пор не могу успокоиться, режиссёр так умело выстроила мизансцены, что были резкие эмоциональные переходы, воздействующие на зрителей. А тема о тяжелой жизни в советской деревне перекликалась с тем, что рассказывали нам наши старшие».

Зрительница Екатерина Лаптева после спектакля «Кровавая свадьба»: «Это действительно шедевр! Совершенно потрясающая постановка по смыслам, по игре актеров, режиссуре, сценографии. Кровавая свадьба» – первый спектакль РУСДРАМа, который я посмотрела в Сухуме, и который влюбил меня в труппу театра. С тех пор Мадлена Барциц моя любимая актриса. И в очередной просмотр спектакль меня так же растрогал. Почему и какие мои струны души задели, я бы не хотела говорить, это сугубо личное, как и у каждого зрителя. И в антракте, и в конце спектакля были слезы у меня и подруги. Спасибо большое актерам! Передайте Мадлене, что она потрясающая! У меня появилась традиция, на поклонах показываю «сердечко» актерам РУСДРАМа, как знак единения и любви к труппе. Будем приезжать в Абхазию, чтобы посмотреть весь репертуар».

На спектакле «Софичка» побывала Народная артистка Абхазии и России, мировая оперная дива Хибла Герзмава.

«Я поздравляю всю труппу и генерального директора Ираклия Ревазовича с феноменальным спектаклем. Актеры потрясающие, сильные, в них столько жизни, энергетики, столько вкусностей. А самое приятное, что вкрапления абхазские ни с чем не сравнимые. То, что такой театр есть в Абхазии, это абсолютная моя гордость. Я знаю, что многие специально приезжают и для того, чтобы посетить Русский театр имени Фазиля Искандера. Я думаю, что каждый абхаз и русский человек с любовью в душе скажет вам, что рад и счастлив, что в нашей жизни был Фазиль Искандер. Друзья мои, смотрите, пожалуйста, Фазиля Искандера в театре и читайте его побольше, потому что это сейчас нам очень нужно», – сказала она.

Завершив 9 апреля свои большие гастроли, часть труппы РУСДРАМа осталась в Москве, чтобы принять участие в вечере памяти, посвящённом 95-летию писателя Фазиля Искандера. В Пушкинском музее на Пречистенке состоялось мероприятие, организованное Московской Абхазской Диаспорой. В рамках вечера артисты Театра Искандера показали отрывки из спектакля «Рассказ мула старого Хабуга» и прочли стихи Фазиля Искандера.

Большие московские гастроли Театра Искандера проходят при поддержке ООО «Мистраль Трейдинг» и лично главы Московской Абхазской Диаспоры Беслана Агрба и официального партнера театра компании «А-Мобаил».

Об этом сообщает пресс-служба театра.