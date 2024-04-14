АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО НА ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Сухум. 14 апреля 2024. Абхазия-Информ. Команда г. Сухум приняла участие во втором туре краевых спортивных соревнований по настольному теннису «Надежды Кубани» по программе «Будущее России». Соревнования прошли в г. Славянске-на-Кубани среди мальчиков и девочек до 12 лет, юношей и девушек до 14 лет, юношей и девушек до 16 лет.

Команда из Сухума играла в возрастной категории от 13 до 15 лет. По итогам второго тура абхазские спортсмены заняли второе место.

Напомним, что в 1 туре, прошедшем в г. Славянск-на-Кубани в Спортивном комплексе «Юность», юные теннисистки команды г. Сухум вышли на четвертое место, из 30 соревнующихся команд. После двух туров, по сумме баллов, наша команда находится в тройке лидеров, занимая третье место, уступая командам Краснодарского края и Ростовской области.

В этом году соревнуются более тысячи спортсменов из 30 сборных команд. Абхазским теннисистам предстоит сыграть ещё в двух турах, которые пройдут осенью 2024 г.

Наши спортсмены принимают участие в краевых спортивных соревнованиях по настольному теннису в Славянске-на-Кубани ежегодно с 2010 года.

Состав команды г. Сухум: Твидзба Милана, Чалукян Николь, Чалукян Нинель, Киут Николь, Кирия Адель, Гуния Илария. А также, впервые в личных соревнованиях среди юношей, принял участие член сборной команды г. Сухум Кварчия Нестор.

Тренерский состав: Карчава Ренат, Карчава Беслан, Вартикян Амбарцум.