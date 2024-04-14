РАБОЧИЙ ВИЗИТ РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сухум. 14 апреля 2024. Абхазия-Информ. И.о. главы Гудаутского района Рауль Лолуа и глава Ярославского муниципального района Николай Золотников провели рабочую встречу, в ходе которой стороны обсудили аспекты сотрудничества в рамках подписанного ранее соглашения о партнерстве.

Во встрече приняли участие заместители главы Администрации Валерий Авидзба и Виталий Агрба, председатель Собрания района Валерий Малия, депутат Парламента Аслан Лакоба, а также главный специалист отдела информации и связи с общественностью Арнольд Дзари-ипа.

Николай Золотников поблагодарил руководство района за теплый прием, выразив надежду на плодотворное сотрудничество, а также поделился планами по реставрации памятника ВОВ 1941-1945 г. на территории Гудаутского района.

«Абхазия для меня братская страна, с которой нас и сегодня связывает многое. Гудаута – родной моему сердцу город. Мы видим, как здесь постепенно все меняется. И сегодня, находясь с рабочим визитом, мы понимаем, насколько Абхазия, Гудаута нам открыта. Мы бы очень хотели восстановить один из памятников ВОВ, что символизировало бы нашу крепкую дружбу», – сказал Золотников.

Рауль Лолуа отметил полезность таких встреч, дающих возможность не только обсуждать, но и на практике поступательно развивать взаимоотношения, в части образовательных программ, молодежной политики, а также возможности культурного обмена.

И.о. главы района выразил благодарность за предложенную инициативу по восстановлению одного из памятников ВОВ, заявив, что со стороны Администрации района будет сделано всё необходимое для реализации такой идеи.