 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Новости Воскресенье, 14 апреля 2024 19:10
Оцените материал
(0 голосов)
РАБОЧИЙ ВИЗИТ РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сухум. 14 апреля 2024. Абхазия-Информ. И.о. главы Гудаутского района Рауль Лолуа и глава Ярославского муниципального района Николай Золотников провели рабочую встречу, в ходе которой стороны обсудили аспекты сотрудничества в рамках подписанного ранее  соглашения о партнерстве.

Во встрече приняли участие заместители главы Администрации Валерий Авидзба и Виталий Агрба, председатель Собрания района Валерий Малия, депутат Парламента Аслан Лакоба, а также главный специалист отдела информации и связи с общественностью Арнольд Дзари-ипа.

Николай Золотников поблагодарил руководство района за теплый прием, выразив надежду на плодотворное сотрудничество, а также поделился планами по реставрации памятника ВОВ 1941-1945 г. на территории Гудаутского района.

«Абхазия для меня братская страна, с которой нас и сегодня связывает многое. Гудаута – родной моему сердцу город. Мы видим, как здесь постепенно все меняется. И сегодня, находясь с рабочим визитом, мы понимаем, насколько Абхазия, Гудаута нам открыта. Мы бы очень хотели восстановить один из памятников ВОВ, что символизировало бы нашу крепкую дружбу», – сказал Золотников.

Рауль Лолуа отметил полезность таких встреч, дающих возможность не только обсуждать, но и на практике поступательно развивать взаимоотношения, в части образовательных программ, молодежной политики, а также возможности культурного обмена.

И.о. главы района выразил благодарность за предложенную инициативу по восстановлению одного из памятников ВОВ, заявив, что со стороны Администрации района будет сделано всё необходимое для реализации такой идеи.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 14 апреля 2024 19:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО НА ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ ПОЖАР В АРМЯНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В ПОСЁЛКЕ БЗЫБЬ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.