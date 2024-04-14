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Абхазия Информ

ЗАХАРОВА РАССКАЗАЛА О ПЕРЕНОСЕ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ПО ЗАКАВКАЗЬЮ

Новости Воскресенье, 14 апреля 2024 19:37
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ЗАХАРОВА РАССКАЗАЛА О ПЕРЕНОСЕ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ПО ЗАКАВКАЗЬЮ

Сухум. 14 апреля 2024. Абхазия-Информ. МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Россия переводит в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Женевские дискуссии по Закавказью – международный форум для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Они открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. Пятого апреля в Женеве прошел 60-й раунд дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД России Михаил Галузин.

Захарова отметила, что Швейцария теряет доверие как посредник в международных делах.

«На этом фоне российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата», – сообщила она.

По словам Захаровой, «на такую роль по праву претендуют несколько государств, причем некоторые из них уже дали согласие предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний».

«Не хотелось бы предвосхищать результаты идущих по данному вопросу консультаций с нашими зарубежными партнерами. Отметим лишь, что российская сторона намерена продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы при активной поддержке абхазских и югоосетинских союзников, которые полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет», – заключила она.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 14 апреля 2024 19:40

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