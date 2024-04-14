В СУХУМЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ И ЛЕКЦИЯ «ОСНОВЫ ИСКУССТВА»

Сухум. 14 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме на площади имени Сергея Багапш прошла выставка молодых художников и лекция «Основы искусства», спикером которой выступил абхазский искусствовед, преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии; отделения искусств Абхазского государственного университета, директор картинной галереи Сурам Сакания.

«Сурам Михайлович рассказал об искусстве, как оно распространялось в Абхазии. Было очень интересно, интересно услышать мнение самого преподавателя и мы получили много новых эмоций и впечатлений», – поделилась член правления молодежной общественной организацией «Молодежное Движение Абхазии» Сария Айба.

Мероприятие было организовано молодежной общественной организацией «Молодежное движение Абхазии» при поддержке Государственного РА комитета по делам молодежи и спорта и Администрации города Сухум.