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Абхазия Информ

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Новости Воскресенье, 14 апреля 2024 19:46
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КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Сухум. 14 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошло командное первенство Абхазии по настольному теннису среди школьников. В турнире приняли участие десять команд из всех районов республики. Соревнования проводились в рамках подготовки к Спартакиаде школьников.

По итогам турнира победителем стала команда Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр, второе место у спортсменов из Цандрыпша, третье место заняла команда из Гагры, четвертое место у очамчырских теннисистов.

Главный судья – Руслан Сарьян.

Турнир организован Республиканской детско-юношеской спортивной школой игр и Федерацией настольного тенниса Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 14 апреля 2024 19:48

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