КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
Сухум. 14 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошло командное первенство Абхазии по настольному теннису среди школьников. В турнире приняли участие десять команд из всех районов республики. Соревнования проводились в рамках подготовки к Спартакиаде школьников.
По итогам турнира победителем стала команда Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр, второе место у спортсменов из Цандрыпша, третье место заняла команда из Гагры, четвертое место у очамчырских теннисистов.
Главный судья – Руслан Сарьян.
Турнир организован Республиканской детско-юношеской спортивной школой игр и Федерацией настольного тенниса Абхазии.
Последнее от Super User
- АНРИ ЗАРДАНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ РФСО «СПАРТАК»
- КАРЕН КАЛАЙДЖЯН ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НА ТУРНИРЕ URARTU FC 3
- В СУХУМЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ И ЛЕКЦИЯ «ОСНОВЫ ИСКУССТВА»
- ЗАХАРОВА РАССКАЗАЛА О ПЕРЕНОСЕ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ПО ЗАКАВКАЗЬЮ
- ПОЖАР В АРМЯНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В ПОСЁЛКЕ БЗЫБЬ