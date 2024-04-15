ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 30-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 15 апреля 2024. Абхазия-Информ. Органам прокуратуры Республики Абхазия исполнилось 30 лет. По случаю юбилея в Кабинете министров прошло торжественное заседание, в котором приняли участи президент Аслан Бжания, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, члены правительства, депутаты Парламента, представители судейского сообщества и прокуратуры»,

Но вначале состоялось возложение цветов к Мемориалу павшим в ходе Отечественной Войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

В церемонии приняли участие генеральный прокурор Адгур Агрба, его заместители Дамир Квициния и Руслан Тыркба, военный прокурор Руслан Тарба, сотрудники прокуратуры и члены иностранных делегаций.

Президент Аслан Бжания поздравил сотрудников органов прокуратуры с юбилеем:

«Выражаю самые искренние поздравления всему коллективу Генеральной прокуратуры Республики Абхазия по случаю знаменательного события – 30-летия со дня ее образования.

30 лет назад, 15 апреля 1994 года Указом Председателя Верховного Совета Республики Абхазии Владислава Ардзинба была создана прокуратура республики.

Генеральная прокуратура Республики Абхазия занимается обеспечением верховенства закона, защиты прав наших граждан и интересов общества и государства в целом.

За прошедшие годы ваш коллектив проделал большую работу в укреплении законности и правопорядка. Расследовано несколько тысяч уголовных дел, включая тяжкие и особо тяжкие преступления, имевшие широкий общественный резонанс.

В становление и развитие органов прокуратуры внесли вклад яркие правоведы и практики, крупные государственные деятели.

От граждан Абхазии и от себя лично выражаю благодарность и признательность работникам прокуратуры за достойный вклад в усиление нашей государственности.

Особую благодарность хочу выразить ветеранам прокуратуры, которые на протяжении многих лет служили на благо Отечества.

Уверен, что ваш коллектив будет и впредь продолжать свою важную работу. Только объединив усилия, мы сможем преодолеть любые вызовы, которые стоят перед нами сегодня, и построить еще более справедливое и процветающее общество.

Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия, а также сил, мужества и терпения в вашей ответственной работе.

Пусть принципиальность, справедливость и преданность служению правосудию остаются вашими основными ценностями.

С праздником!»

Личный состав ведомства также поздравили: генеральный прокурор Республики Южная Осетия Григорий Собаев, начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар, председатель Службы государственной безопасности Темур Ахиба, министр внутренних дел Роберт Киут и другие.

Прокуратура Абхазии была учреждена Указом Председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба 15 апреля 1994 года.

Согласно закону «О прокуратуре Республики Абхазия»: «Прокуратура Республики Абхазия – единая централизованная система органов, осуществляющих от имени Республики Абхазия надзор за соблюдением Конституции Республики Абхазия и исполнением законов, действующих на территории Республики Абхазия. Прокуратура выполняет и иные функции, установленные законами Республики Абхазия».