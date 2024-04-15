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Абхазия Информ

ПРОДАЖА ЕДИНЫХ БИЛЕТОВ ИЗ СОЧИ НА КУРОРТЫ АБХАЗИИ НАЧНЕТСЯ С 30 АПРЕЛЯ

Новости Понедельник, 15 апреля 2024 16:50
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ПРОДАЖА ЕДИНЫХ БИЛЕТОВ ИЗ СОЧИ НА КУРОРТЫ АБХАЗИИ НАЧНЕТСЯ С 30 АПРЕЛЯ

Сухум. 15 апреля 2024. Абхазия-Информ. По единому билету туристы смогут отправиться сразу в пять городов Абхазии. Перевозки продлятся до 30 сентября, сообщили в Единой транспортной дирекции.

Пассажиров будут забирать на железнодорожном вокзале Адлера или в сочинском аэропорту. Затем на автобусах их будут доставлять в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Перевозки по системе единого билета из Сочи в Абхазию впервые были запущены в 2017 году. Это позволяет туристам спланировать свой маршрут и добраться до места отдыха на комфортных автобусах.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 15 апреля 2024 16:52

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