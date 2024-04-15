ПРОДАЖА ЕДИНЫХ БИЛЕТОВ ИЗ СОЧИ НА КУРОРТЫ АБХАЗИИ НАЧНЕТСЯ С 30 АПРЕЛЯ
Сухум. 15 апреля 2024. Абхазия-Информ. По единому билету туристы смогут отправиться сразу в пять городов Абхазии. Перевозки продлятся до 30 сентября, сообщили в Единой транспортной дирекции.
Пассажиров будут забирать на железнодорожном вокзале Адлера или в сочинском аэропорту. Затем на автобусах их будут доставлять в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
Перевозки по системе единого билета из Сочи в Абхазию впервые были запущены в 2017 году. Это позволяет туристам спланировать свой маршрут и добраться до места отдыха на комфортных автобусах.
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