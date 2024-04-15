ПРОДАЖА ЕДИНЫХ БИЛЕТОВ ИЗ СОЧИ НА КУРОРТЫ АБХАЗИИ НАЧНЕТСЯ С 30 АПРЕЛЯ

Сухум. 15 апреля 2024. Абхазия-Информ. По единому билету туристы смогут отправиться сразу в пять городов Абхазии. Перевозки продлятся до 30 сентября, сообщили в Единой транспортной дирекции.

Пассажиров будут забирать на железнодорожном вокзале Адлера или в сочинском аэропорту. Затем на автобусах их будут доставлять в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.