Сухум. 15 апреля 2024. Абхазия-Информ. Волейбольный клуб «Апсны» примет участие в финале за 7-11 места чемпионата России Высшая лига «Б», который пройдет с 16 по 18 апреля в городе Ставрополе. «Апсны» предстоит сыграть с командами «РЦСП» из Краснодарского края, «Ростов-Волей» и «Колос» из Ставропольского края.

Напомним, что «Апсны» с 38 очками занял седьмое место по итогам предварительного этапа чемпионата России. По регламенту игры финального этапа проводятся в два круга для команд, занявших на предварительном этапе с 1 по 6 места, и в один круг для команд, занявших с 7 по 11 места.