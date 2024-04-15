«АПСНЫ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ ЗА 7-11 МЕСТА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»
Сухум. 15 апреля 2024. Абхазия-Информ. Волейбольный клуб «Апсны» примет участие в финале за 7-11 места чемпионата России Высшая лига «Б», который пройдет с 16 по 18 апреля в городе Ставрополе. «Апсны» предстоит сыграть с командами «РЦСП» из Краснодарского края, «Ростов-Волей» и «Колос» из Ставропольского края.
Напомним, что «Апсны» с 38 очками занял седьмое место по итогам предварительного этапа чемпионата России. По регламенту игры финального этапа проводятся в два круга для команд, занявших на предварительном этапе с 1 по 6 места, и в один круг для команд, занявших с 7 по 11 места.
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