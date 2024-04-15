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Абхазия Информ

90 ЛЕТ НУРБЕЮ КАМКИЯ

Новости Понедельник, 15 апреля 2024 18:32
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90 ЛЕТ НУРБЕЮ КАМКИЯ

Сухум. 15 апреля 2024. Абхазия-Информ. 15 апреля исполнилось бы 90 лет Нурбею Камкия – выдающемуся актеру абхазского театра и кино, режиссеру, Народному артисту Абхазии и Северной Осетии.

«Мои роли – это мое достояние, мое богатство», – говорил Нурбей Камкия и отмечал, что любит их все, не выделяя какую-то одну, точно также, как невозможно любить одних детей больше, чем других.

На сцене абхазского театра Нурбей Камкия исполнил не один десяток блестящих ролей, чаще всего выступая в героико-романтическом амплуа, а также он играл в комедийных постановках.

В «Голом короле» по Шварцу он сыграл министра нежных чувств, в постановке по Лорке «Кровавая свадьба» исполнил роль Леонардо, был он и шекспировским Отелло, и Стенли из «Трамвая желания» Тенесси Уильямса. Любя и почитая классический театральный репертуар, Нурбей Камкия считал, что главное в абхазском театре – это национальная драматургия, в его репертуаре есть роли по произведениям Самсона Чанба, Михи Лакрба, Шоты Чкадуа, Джумы Ахуба. Одна из выдающихся ролей Нурбея Камкия – Зоуркан Золак в постановке по роману «Последний из ушедших» Баграта Шинкуба.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 15 апреля 2024 18:34

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