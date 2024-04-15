90 ЛЕТ НУРБЕЮ КАМКИЯ

«Мои роли – это мое достояние, мое богатство», – говорил Нурбей Камкия и отмечал, что любит их все, не выделяя какую-то одну, точно также, как невозможно любить одних детей больше, чем других.

На сцене абхазского театра Нурбей Камкия исполнил не один десяток блестящих ролей, чаще всего выступая в героико-романтическом амплуа, а также он играл в комедийных постановках.

В «Голом короле» по Шварцу он сыграл министра нежных чувств, в постановке по Лорке «Кровавая свадьба» исполнил роль Леонардо, был он и шекспировским Отелло, и Стенли из «Трамвая желания» Тенесси Уильямса. Любя и почитая классический театральный репертуар, Нурбей Камкия считал, что главное в абхазском театре – это национальная драматургия, в его репертуаре есть роли по произведениям Самсона Чанба, Михи Лакрба, Шоты Чкадуа, Джумы Ахуба. Одна из выдающихся ролей Нурбея Камкия – Зоуркан Золак в постановке по роману «Последний из ушедших» Баграта Шинкуба.