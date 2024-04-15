ГОСАНСАМБЛЬ ИМ. ВАСИЛИЯ ЦАРГУША ВЫСТУПИТ С КОНЦЕРТОМ В САРАТОВЕ
Сухум. 15 апреля 2024. Абхазия-Информ. Выступление Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии им. Василия Царгуш состоится в рамках открытия культурных сезонов «Россия-Абхазия 2024» Саратове, в областной филармонии им. А. Шнитке, в субботу 27 апреля. Художественный руководитель – Народный артист Республики Абхазия, Народный артист Карачаево-Черкесской Республики Валерий Тания.
Для зрителей Саратова, артистами будут представлены абхазские народные танцы и вокально-хореографические картины «Абхазская свадьба», «Ауапакуашара» («Танец с бурками»), хороводный танец «Аурашьа», и многое другое.
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