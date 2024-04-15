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ГОСАНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА «КАВКАЗ» ИМ. К. ТАРБА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ В РОСТОВЕ

Новости Понедельник, 15 апреля 2024 18:29
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ГОСАНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА «КАВКАЗ» ИМ. К. ТАРБА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ В РОСТОВЕ

Сухум. 15 апреля 2024. Абхазия-Информ. С 24 по 26 мая в станице Вешенской Ростовской области будет проводиться Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна», посвященный 119-й годовщине со дня рождения М.А. Шолохова. В фестивале примет участие Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» им. К. Тарба.

Организаторы фестиваля – Министерство культуры Российской Федерации, Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова, министерство культуры Ростовской области, Ростовский областной дом народного творчества.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 15 апреля 2024 18:30

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