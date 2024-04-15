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Абхазия Информ

«С ТУАЛЕТАМИ ТУТ БОЛЬШАЯ БЕДА». ТУРИСТКА РАССКАЗАЛА О ПОЕЗДКЕ В АБХАЗИЮ

Новости Понедельник, 15 апреля 2024 18:10
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«С ТУАЛЕТАМИ ТУТ БОЛЬШАЯ БЕДА». ТУРИСТКА РАССКАЗАЛА О ПОЕЗДКЕ В АБХАЗИЮ

Сухум. 15 апреля 2024. Абхазия-Информ. Наталья две недели отдыхала в Сочи и решила сменить обстановку – съездить в Абхазию. «Сначала хотели уложиться в однодневный тур, но поняли, что это очень утомительно, и решили забронировать отель и поехать в Гагру на несколько дней самостоятельно», – рассказывает туристка. Чем обернулась экскурсия – в ее подробном отзыве на дзен-канале «Тонкости туризма».

Исчезнувшая цивилизация

– Перед поездкой в Абхазию мы готовились: читали отзывы и смотрели обзоры. Понимали, что едем в бедную страну и не ждали сервиса уровня Турции. Отель выбрали один из лучших по отзывам – но если это лучшее, тогда я даже не представляю, как дела обстоят в бюджетных отелях или санаториях.

Фотографии на сайте отеля по интерьерам и территории соответствуют действительности. Но найти этот отель сложно: его просто тяжело заметить среди этих болот, кустов, ям, мусора и плит. Кругом всё выглядит как в фильмах про исчезнувшую цивилизацию.

И главное, когда я им сказала, почему вы вводите в заблуждение и не показываете, что творится вокруг вас (я уже даже не говорю, что это можно хоть немного прибрать), мне ответили так: «А это к нам не относится, мы за это не отвечаем, это от нас не зависит». И вот эта установка тут у всех. Тут мое, а там чужое, значит, можно мусорить, ломать и вообще не обращать внимания.

К отелю претензий нет, кроме расположения на отшибе. Были еще мелочи типа очередей за кофе, или отключения электричества на час-два в день, но это для Абхазии фигня. Бассейн теплый есть, питание на уровне, анимация для детей, свежий ремонт в номере. Стоимость двухместного номера в сутки – 5500 рублей. Очень дорого даже по меркам Сочи и Геленджика.

Цена зависит от настроения

Нашей главной целью было посещение озера Рица и экскурсия на дачу Сталина. По всем пунктам разочарование. Дача Сталина была закрыта, а все впечатления от Рицы испортили местные кафе, мусор. Все тропки и кусты по берегу обгажены, с туалетами тут большая беда.

Но было и то, что очень приятно удивило. Новый Афон в несезон – это очень красивое место. Единственное чистое место, как мне показалось. И Новоафонская пещера – лучшая достопримечательность Абхазии. Мой вам совет: приезжайте сюда с экскурсией или сами на один день, только ради нового Афона. И сразу назад!

Цены в кафе, в магазинах и на рынках разные. Вообще, объяснить ценообразование с точки зрения логики сложно. Утром тебе могут сказать одну цифру, вечером другую. Цена на товар тут зависит от времени суток, настроения продавца, одежды клиента. Сравнивайте цены в меню и уточняйте, правильно ли они там указаны.

Был случай, когда нам принесли счет (кстати, оплата тут только наличными, даже перевод принимать не хотят), а итоговая сумма была намного выше, чем мы рассчитывали. Пересчитали по меню, получиться должно меньше. Пришел хозяин заведения и просто сказал, что меню не обновили с прошлого года, цены уже другие, вопрос закрыт.

Как я сказала, Абхазия – это не место для отдыха, это страна для однодневной экскурсии по живописным заброшкам и природным красотам. Не советую, лучше бы мы заплатили за экскурсии по окрестностям Сочи.

https://93.ru/text/world/2024/04/15/73435424/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 15 апреля 2024 18:14

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