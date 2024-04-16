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Абхазия Информ

ПЛЯЖИ ГАГРЫ ИЗМЕНЯТСЯ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Новости Вторник, 16 апреля 2024 19:22
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ПЛЯЖИ ГАГРЫ ИЗМЕНЯТСЯ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Сухум. 16, апреля 2024. Абхазия-Информ. Курорт Гагра готовится к старту туристического сезона. Летний сезон местные пляжи встретят в обновленном виде. Начальник управления по туризму администрации Гагрского района Ахра Бганба сообщил, что будут проведены работы для обеспечения безопасного отдыха туристов. В связи с этим на пляжах проводятся работы по благоустройству. Будут установлены новые спасательные вышки, в воде, в 50 м от берега, появятся буйки, будет решена проблема с гидроциклами.

«Пляжи Гагры должны быть открытыми для всех желающих», – подчеркнул Бганба.

В Гагре нет частных пляжей, все они муниципальные и сдаются в аренду. Арендаторы следят за чистотой и порядком, на пляжах дежурят спасатели.

К проблемам, на которые жалуются отдыхающие, относятся гидроциклы и другие маломерные суда в пляжной зоне. В этом году представители администрации будут беседовать с работниками сферы, чтобы решить данный вопрос перед новым летним сезоном.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 16 апреля 2024 19:28

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