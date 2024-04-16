АНСАМБЛЬ «АУРААШЬА» ПРИГЛАСИЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ТЕЛЕКАНАЛА «КУЛЬТУРА» «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ»
Новости Вторник, 16 апреля 2024 19:20
Сухум. 16, апреля 2024. Абхазия-Информ. Детский хореографический ансамбль из Гудаутского района «Аураашьа» (руководитель – Валерий Тания) завоевал Гран-при на фестивале в Казани. III Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского хореографического творчества «Шаг к мечте» проходил в столице Татарстана с 5 по 7 апреля.
Ансамбль «Аураашьа» исполнил три танца – абхазский, адыгский и девичий, и все они завоевали первые места. По результатам конкурса ансамбль «Аураашьа» завоевал «Гран-при» и был приглашен принять участие в проекте телеканала «Культура» «Большие и маленькие».
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