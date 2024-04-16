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Абхазия Информ

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ СУХУМА ВЫРАСТЕТ С 1 МАЯ

Новости Вторник, 16 апреля 2024 19:33
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СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ СУХУМА ВЫРАСТЕТ С 1 МАЯ

Сухум. 16, апреля 2024. Абхазия-Информ. Стоимость за проезд в автобусах Сухума вырастет с 10 до 15 рублей с 1 мая, рассказал Sputnik директор Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба. Это решение согласовано с Минэкономики страны и связано с повышением цен на топливо, запчасти, покрышки и другие расходные материалы.

Шулумба уточнил, что правительство рассматривает и вопрос увеличения стоимости проезда на городских маршрутных такси. Решение еще не принято. Сейчас проезд в столичной маршрутке стоит 30 рублей.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 16 апреля 2024 19:34

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