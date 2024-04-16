ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МО ГОТОВЯТСЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ
Сухум. 16, апреля 2024. Абхазия-Информ. Военнослужащие Министерства обороны готовятся к торжественному прохождению, посвященному 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Тренировки торжественного прохождения маршем пеших колонн парадного расчёта проходят на Набережной махаджиров у памятника Неизвестному солдату.
В этом году в военном параде примут участие более 650 военнослужащих от Министерства обороны Республики Абхазия, Государственной службы охраны, 7-й объединённой военной базы Министерства обороны Российской Федерации и пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.
Торжественное прохождение, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., пройдет 9 мая на Набережной махаджиров у памятника Неизвестному солдату.
Последнее от Super User
- С 1 ЯНВАРЯ В АБХАЗИИ ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ ПОРЯДОК УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ИХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
- ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2024 ГОДА ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 120 НАРУШИТЕЛЕЙ
- В СЕЛЕ АЧАДАРА ПРОИЗОШЛО ДТП
- СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ СУХУМА ВЫРАСТЕТ С 1 МАЯ
- В КРАСНОДАРЕ СКОНЧАЛАСЬ ЖЕНЩИНА, ПОСТРАДАВШАЯ ПРИ ПОЖАРЕ В СУХУМЕ