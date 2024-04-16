ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МО ГОТОВЯТСЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 16, апреля 2024. Абхазия-Информ. Военнослужащие Министерства обороны готовятся к торжественному прохождению, посвященному 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Тренировки торжественного прохождения маршем пеших колонн парадного расчёта проходят на Набережной махаджиров у памятника Неизвестному солдату.

В этом году в военном параде примут участие более 650 военнослужащих от Министерства обороны Республики Абхазия, Государственной службы охраны, 7-й объединённой военной базы Министерства обороны Российской Федерации и пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.

Торжественное прохождение, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., пройдет 9 мая на Набережной махаджиров у памятника Неизвестному солдату.