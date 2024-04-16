В СЕЛЕ АЧАДАРА ПРОИЗОШЛО ДТП

Сухум. 16, апреля 2024. Абхазия-Информ. Водитель легкового автомобиля марки BMW в селе Ачадара выехал на встречную полосу и врезался в автобус, сообщил Апсныпресс заместитель начальника ГАИ Астамур Тания.

Водитель BMW находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает. Трех пассажиров автобуса также доставили в больницу, оказали необходимую помощь и отпустили домой.

В пресс-службе Министерства туризма сообщили, что это был трансфер, который доставлял туристов в места размещения.