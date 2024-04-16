ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2024 ГОДА ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 120 НАРУШИТЕЛЕЙ
Сухум. 16, апреля 2024. Абхазия-Информ. В I квартале 2024 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано более 120 нарушителей пограничного законодательства Республики Абхазия. В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 190.1 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 190.2 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия» задержанные граждане привлечены к административной ответственности.
Возбуждено 5 уголовных дела по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».
Пресечено более 10 попыток незаконного перемещения грузов различного назначения через абхазо-грузинскую государственную границу: изъято более 100 блоков табачной продукции.
В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
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