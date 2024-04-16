 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

С 1 ЯНВАРЯ В АБХАЗИИ ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ ПОРЯДОК УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ИХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

Новости Вторник, 16 апреля 2024 19:42
Оцените материал
(0 голосов)
С 1 ЯНВАРЯ В АБХАЗИИ ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ ПОРЯДОК УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ИХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 16, апреля 2024. Абхазия-Информ. В социальных сетях появилась информация о том, что туристы из России при въезде в Абхазию должны будут платить пошлину в размере 200 рублей. В Государственной миграционной службе Апсныпресс разъяснили ситуацию.

5 марта 2024 года на официальном сайте ГМС было размещено Постановление Кабинета министров «Об утверждении Порядка осуществления учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания на территории Республики Абхазия» и текст Порядка, вступивших в силу с 1 января 2024 года.

«Эти документы не имеют никакого отношения к порядку въезда на территорию Республики Абхазия.

В них речь идет о том, что все иностранные граждане, которые пребывают более 14 суток на территории Республики Абхазия, должны встать на учет по месту временного пребывания, по адресу пребывания в Абхазии.

Что касается туристов, приезжающих в Абхазию, они должны встать на учет по месту временного пребывания при заселении в средства размещения туристов», – сказала начальник правового отдела ГМС Мадина Маргания.

Она отметила, что данную процедуру в отношении именно туристов должна обеспечить администрация средств размещения туристов (отелей, гостиниц, пансионатов, санаториев, кемпингов – прим ред. АП).

«Также, в данном положении предусмотрен более упрощенный порядок именно для этой категории иностранных граждан. То есть, они становятся на учет путем внесения в книгу учета при заселении. В наш адрес эта информация передается в электронном виде. Администрация средства размещения туристов в свою очередь должна обеспечить соблюдение обязанности по уплате 200 рублей единовременного взноса в государственный бюджет. То есть, речь идет не о платном въезде на территорию нашей республики, а о постановке на учет иностранцев и лиц без гражданства, уже прибывших в страну, их фиксация по адресам пребывания», – уточнила Маргания.

До 1 января 2024 года в Абхазии действовало положение о порядке регистрации иностранных граждан от 11 сентября 2013 года, то есть, регистрация производилась путем выдачи регистрационного талона, за что взималась пошлина в размере 60 рублей, с 1 января этого года процедура изменилась.

«Если раньше постановку на временный учет осуществляло МВД, то с 1 января этого года данная обязанность возложена на Государственную миграционную службу. Процедура, которая ранее называлась регистрационным учетом, сейчас стала учетом по месту временного пребывания, ничего нового не произошло», – сказала Маргания.

ГМС, как ответственный орган, который должен контролировать соблюдение миграционного законодательства, с начала 2024 года проводит определенную информационную работу. Кроме публикации постановления на сайте ГМС, направлено официальное письмо в Министерство туризма Республики Абхазия для того, чтобы и иностранцы, и принимающая сторона знали о новшествах в миграционном законодательстве.

Юрист ГМС еще раз подчеркнула, что въезд в страну не стал платным, а государственная пошлина, установленная за постановку на учет, должна вноситься в республиканский бюджет в период пребывания иностранных граждан внутри страны.

В ГМС считают, что данная процедура постановки на учет по месту временного пребывания – один из самых важных рычагов контроля за миграционными процессами в Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 16 апреля 2024 19:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2024 ГОДА ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 120 НАРУШИТЕЛЕЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.