С 1 ЯНВАРЯ В АБХАЗИИ ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ ПОРЯДОК УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ИХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 16, апреля 2024. Абхазия-Информ. В социальных сетях появилась информация о том, что туристы из России при въезде в Абхазию должны будут платить пошлину в размере 200 рублей. В Государственной миграционной службе Апсныпресс разъяснили ситуацию.

5 марта 2024 года на официальном сайте ГМС было размещено Постановление Кабинета министров «Об утверждении Порядка осуществления учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания на территории Республики Абхазия» и текст Порядка, вступивших в силу с 1 января 2024 года.

«Эти документы не имеют никакого отношения к порядку въезда на территорию Республики Абхазия.

В них речь идет о том, что все иностранные граждане, которые пребывают более 14 суток на территории Республики Абхазия, должны встать на учет по месту временного пребывания, по адресу пребывания в Абхазии.

Что касается туристов, приезжающих в Абхазию, они должны встать на учет по месту временного пребывания при заселении в средства размещения туристов», – сказала начальник правового отдела ГМС Мадина Маргания.

Она отметила, что данную процедуру в отношении именно туристов должна обеспечить администрация средств размещения туристов (отелей, гостиниц, пансионатов, санаториев, кемпингов – прим ред. АП).

«Также, в данном положении предусмотрен более упрощенный порядок именно для этой категории иностранных граждан. То есть, они становятся на учет путем внесения в книгу учета при заселении. В наш адрес эта информация передается в электронном виде. Администрация средства размещения туристов в свою очередь должна обеспечить соблюдение обязанности по уплате 200 рублей единовременного взноса в государственный бюджет. То есть, речь идет не о платном въезде на территорию нашей республики, а о постановке на учет иностранцев и лиц без гражданства, уже прибывших в страну, их фиксация по адресам пребывания», – уточнила Маргания.

До 1 января 2024 года в Абхазии действовало положение о порядке регистрации иностранных граждан от 11 сентября 2013 года, то есть, регистрация производилась путем выдачи регистрационного талона, за что взималась пошлина в размере 60 рублей, с 1 января этого года процедура изменилась.

«Если раньше постановку на временный учет осуществляло МВД, то с 1 января этого года данная обязанность возложена на Государственную миграционную службу. Процедура, которая ранее называлась регистрационным учетом, сейчас стала учетом по месту временного пребывания, ничего нового не произошло», – сказала Маргания.

ГМС, как ответственный орган, который должен контролировать соблюдение миграционного законодательства, с начала 2024 года проводит определенную информационную работу. Кроме публикации постановления на сайте ГМС, направлено официальное письмо в Министерство туризма Республики Абхазия для того, чтобы и иностранцы, и принимающая сторона знали о новшествах в миграционном законодательстве.

Юрист ГМС еще раз подчеркнула, что въезд в страну не стал платным, а государственная пошлина, установленная за постановку на учет, должна вноситься в республиканский бюджет в период пребывания иностранных граждан внутри страны.

В ГМС считают, что данная процедура постановки на учет по месту временного пребывания – один из самых важных рычагов контроля за миграционными процессами в Абхазии.