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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 2 КГ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗЪЯТО ЗА ТРИ МЕСЯЦА 2024 ГОДА

Новости Среда, 17 апреля 2024 18:24
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БОЛЕЕ 2 КГ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗЪЯТО ЗА ТРИ МЕСЯЦА 2024 ГОДА

Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) МВД, полковник милиции Астамур Пачалия рассказал «Апсны.Иахьа» о количестве наркотических средств, изъятых за три месяца 2024 года и какие наркотики наиболее распространены в последнее время в республике.

«За 3 месяца 2024 года, по настоящее время правоохранительными органами Абхазии было зарегистрировано 54 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 18 тяжких преступлений по статье 224 УК РА, из которых 11 – уголовные дела по сбыту наркотических средств путем «тайных закладок» на территории республики», – проинформировал Пачалия.

Он сообщил о задержанных правоохранительными органами по сбыту наркотических средств за 2024 год.

«Задержан 21 человек, пятеро из которых – женщины. 16 человек – граждане России, трое граждане Абхазии и двое граждан Таджикистана», – сказал Пачалия.

Говоря о количестве изъятых наркотических средств, он отметил, что за первый квартал 2024 года изъято более 2 кг наркотиков. Наиболее распространённым видом наркотических средств, как и ранее, остается метадон.

Изъято:

метадон – 1 кг 104 г;

мефедрон – 520 г;

каннабис – 125,314 г;

прегабалин – 73 г;

кокаин – 1,031 г.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 17 апреля 2024 18:39

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