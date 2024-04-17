У ЖИТЕЛЯ С. ЛДЗАА ИЗЪЯЛИ НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОРУЖИЕ
Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. Незаконно хранимое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему изъяты у жителя с. Лдзаа Сергегия Батала Антиповича, 1975 г.р., в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Уголовного розыска управления внутренних дел по Гагрскому району.
Согласно заключению экспертов, изъятый пистолет иностранного производства технически исправен и пригоден для производства выстрелов, патроны калибра 9 мм в количестве 17 единиц также являются боевыми.
Расследование в рамках уголовного дела проводит орган предварительного следствия Гагрского РУВД. Гражданин Сергегия отпущен под подписку о невыезде.
Об этом сообщает сайт МВД.