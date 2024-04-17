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Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ С. ЛДЗАА ИЗЪЯЛИ НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОРУЖИЕ

Новости Среда, 17 апреля 2024 18:39
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У ЖИТЕЛЯ С. ЛДЗАА ИЗЪЯЛИ НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОРУЖИЕ

Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. Незаконно хранимое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему изъяты у жителя с. Лдзаа Сергегия Батала Антиповича, 1975 г.р., в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Уголовного розыска управления внутренних дел по Гагрскому району.

Согласно заключению экспертов, изъятый пистолет иностранного производства технически исправен и пригоден для производства выстрелов, патроны калибра 9 мм в количестве 17 единиц также являются боевыми.

Расследование в рамках уголовного дела проводит орган предварительного следствия Гагрского РУВД. Гражданин Сергегия отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 17 апреля 2024 18:47

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