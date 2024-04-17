ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ, ИМЕЮЩИЕ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО С РОССИЕЙ ИЛИ ВНЖ ОБЯЗАНЫ ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКОЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. Граждане Республики Абхазия, имеющие двойное гражданство с Россией или вид на жительство для управления автотранспортным средством на территории Российской Федерации обязаны получить российское водительское удостоверение (документ выдается на основании абхазских водительских удостоверений).

Порядок оформления российских водительских удостоверений для граждан Республики Абхазия на основании абхазских прав прокомментировал начальник РЭО УГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба.

По его словам, данный административный регламент вступил в силу на территории Российской Федерации с 1 апреля 2024 года.

Речь идет не о полноценном обмене прав на российские, а о получении российского удостоверения в дополнение к абхазскому. То есть одновременно у водителя будет два документа: российского образца (его надо будет показывать на территории России) и абхазского образца, которые будут действовать в Абхазии.

Это правило распространяется не только для граждан Абхазии, но и для всех остальных стран мира.

Однако для граждан Абхазии в Российской Федерации сделали серьезное исключение – не нужно сдавать никаких экзаменов в ГАИ.

Для получения российского водительского удостоверения гражданину Абхазии необходимо предоставить:

1. Российский внутренний паспорт, либо вид на жительство в России (с пропиской, либо с временной регистрацией);

2. Абхазское водительское удостоверение;

3. Медсправка установленного в России образца и СНИЛС.

Совершить вышеуказанную процедуру можно в любом отделении ГИБДД на всей территории Российской Федерации.

Введенные требования касаются только граждан России и людей, которые получили вид на жительство в России. Граждане Абхазии, не имеющие российского гражданства или ВНЖ, могут ездить в России по своим абхазским водительским удостоверениям.

Данные условия получения российских водительских удостоверений для граждан Республики Абхазия действуют до 1 апреля 2025 года, после чего оформление прав на управление автотранспортным средством на территории Российской Федерации будет производится на общих основаниях со сдачей экзаменов.

Об этом сообщает сайт МВД.