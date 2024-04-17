НОВЫЙ ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Новости Среда, 17 апреля 2024 19:12
Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго сообщает: с 18.04.2024 г. вводится новый график ограничений на поставку электроэнергии.
Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго сообщает: с 18.04.2024 г. вводится новый график ограничений на поставку электроэнергии.
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