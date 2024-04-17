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Абхазия Информ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

Новости Среда, 17 апреля 2024 19:17
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. Традиционные соревнования по пожарно-спасательному спорту, посвященные Дню пожарной охраны, прошли сегодня на базе ПСЧ по охране Гулрыпшского района. Команды, представляющие все районные подразделения МЧС, состязались в подъеме по штурмовой лестнице, боевом развертывании, а также в преодолении стометровой полосы с препятствиями.

Приветствуя участников соревнования, министр по ЧС Лев Квициния отметил важность подобных мероприятий в деле подготовки и повышения профессионального уровня пожарных. Министр пожелал соревнующимся успешного прохождения всех испытаний.

Соревнования проводились как в индивидуальном, так и в командном формате. По сумме всех этапов третье место заняла команда ПСЧ города Очамчыра, на втором месте – представители пожарно-спасательной части по охране Гулрыпшского района. А чемпионами республики по пожарно-спасательному спорту 2024 года стала команда поисково-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района.

Победителям были вручены кубки, медали, денежные призы и почетные грамоты от имени МЧС Республики Абхазия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 17 апреля 2024 19:18

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